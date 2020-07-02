Xiaomi обновила Redmi Note 8 Pro до MIUI 12 Global Stable Beta

Компания Xiaomi выпустила для прошлогоднего бюджетного смартфона Redmi Note 8 Pro глобальную стабильную версию оболочки MIUI 12.

Система основана на Android 10. Она получила номер сборки V12.0.0.4 QGGMIXM и весит 632 МБ.В названии прошивки есть приставка Beta, а это значит, что она предназначена лишь для тех пользователей, которые участвовали в бета-тестировании.

Стабильную версию ПО для всех выпустят чуть позже.

Из нововведений в обновлении присутствуют все особенности оболочки MIUI 12.

Напомним, это новый дизайн интерфейса, обновлённая анимация, расширенные настройки конфиденциальности, тёмная тема Dark Mode 2.0, функция Super Wallpaper, новые режимы работы с окнами и многое другое.