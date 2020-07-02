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Xiaomi обновила Redmi Note 8 Pro до MIUI 12 Global Stable Beta

Xiaomi обновила Redmi Note 8 Pro до MIUI 12 Global Stable Beta
16:49 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Компания Xiaomi выпустила для прошлогоднего бюджетного смартфона Redmi Note 8 Pro глобальную стабильную версию оболочки MIUI 12.

Система основана на Android 10. Она получила номер сборки V12.0.0.4 QGGMIXM и весит 632 МБ.В названии прошивки есть приставка Beta, а это значит, что она предназначена лишь для тех пользователей, которые участвовали в бета-тестировании. 

Стабильную версию ПО для всех выпустят чуть позже.

Из нововведений в обновлении присутствуют все особенности оболочки MIUI 12.

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Напомним, это новый дизайн интерфейса, обновлённая анимация, расширенные настройки конфиденциальности, тёмная тема Dark Mode 2.0, функция Super Wallpaper, новые режимы работы с окнами и многое другое. 

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Все по теме:

Смартфоны, Технологии, Техно, Xiaomi, Redmi, MIUI 12.

Автор:

Телеграф
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