Google выпустил обновленный SmartReply для YouTube

В Google объявили о выпуске обновленной версии SmartReply, созданной для YouTube. Она позволит авторам легче и быстрее взаимодействовать со своими подписчиками в комментариях, сообщает Tech Crunch.

Google SmartReply — это технология на основе искусственного интеллекта, которая помогает предлагать ответы на сообщения в Gmail, Android-сообщениях, Play Developer Console и других местах.

Эта функция внедряется в YouTube Studio, которую используют авторы каналов в онлайн-панели управления, чтобы управлять своим присутствием на YouTube, проверять статистику, расширять аудиторию своего канала и привлекать подписчиков.

В разделе комментариев YouTube Studio создатели каналов могут фильтровать, просматривать и отвечать на комментарии по всему их каналу.

Особенно это будет полезно авторам каналов с большим количеством подписчиков, так как отвечать на комментарий каждому подписчику долго. Вместо того, чтобы вручную вводить свой ответ, авторам будут предлагать щелкнуть один из предложенных ответов, чтобы ответить на комментарии своих зрителей. Искусственный интеллект будет анализировать комментарии и предлагать подходящие ответы.

Версия SmartReply, созданная для YouTube, обрабатывает более разнообразный набор контента, чем ее ранние аналоги, — например, эмодзи или переключение языков, отмечает компания. YouTube-комментаторы также часто публикуют сообщения, используя сокращенные слова, сленг и непоследовательное использование знаков препинания. Это усложнило внедрение системы на YouTube.