Sony больше нет: компания приняла историческое решение

Руководство компании Sony приняло решение изменить название. На ежегодном собрании в Токио акционеры компании одобрили новое название - Sony Group.

Sony является многонациональным предприятием из Японии. Основным направлением деятельности компании является разработка электронных продуктов. А такое решение, как полагают аналитики, приведет к тому, что Sony направит все свои усилия на финансовые услуги и другие сферы бизнеса.

Основная цель этого - поставить данные направления в один ряд с электроникой.

"Мы решили переименовать компанию в Sony Group, потому что мы хотим в полной мере использовать разнообразие нашего бизнес-портфеля, чтобы способствовать развитию бизнеса" - сказал генеральный директор компании Йошида Кеничиро.

Подобное изменение можно назвать историческим, ведь компания впервые более чем за 60 лет меняет название. "На старте", в 1964 году, компания называлась Tokyo Telecommunications Industry Co., Ltd., и только в 1958 году название стало - Sony.

Также сообщается, что новое название вступит в силу только в апреле 2021 года.