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Huami готовит к выпуску фитнес-браслет Amazfit Band 5

Huami готовит к выпуску фитнес-браслет Amazfit Band 5
Обновлено 12:12 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Пока характеристики Amazfit Band 5 совпадают с Xiaomi Mi Band 5. Чем будут отличаться гаджеты — пока непонятно.

Компания Huami, которая производит для Xiaomi Mi Band 5 (на фото) и другие браслеты, готовит к выпуску собственную модель — Amazfit Band 5. Фитнес-трекер уже прошел сертификацию Федеральной комиссии по связи США (FCC).

Что известно

В сети появились некоторые характеристики новой модели и симок упаковки. В результате известно, что Amazfit Band 5 получит AMOLED дисплей (диагональ экрана неизвестна), аккумулятор емкостью 125 мАч, поддержку Bluetooth 5.0, датчик сердечного ритма и множество различных спортивных режимов.

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Корпус защищен от воды по стандарту 5 ATM. Также упоминается функция Connected GPS, с помощью которой браслет сможет подключаться к GPS-модулю смартфона. Amazfit Band 5 будет работать со смартфонами на базе операционных систем Android версии 5.0 и выше, а также iOS версии 10.0 и новее.

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Технологии, Техно, Huami, Amazfit Band 5.

Автор:

Телеграф
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