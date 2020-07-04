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Samsung Galaxy M41 получит АКБ на 7000 мАч

Samsung Galaxy M41 получит АКБ на 7000 мАч
Обновлено 14:43 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
В ближайшее время ожидается презентация Samsung Galaxy M41. По слухам, это будет первый смартфон компании с OLED-матрицей от стороннего производителя. Согласно новой информации, ещё одной особенностью аппарата должен стать аккумулятор огромной ёмкости.

Не так давно Samsung начала выпускать монстров автономности — смартфоны с аккумуляторами на 6000 мАч. Теперь, похоже, этот показатель позади, а новая планка — 7000 мАч!

Galaxy M41

Именно такой аккумулятор должен получить смартфон Galaxy M41. Хотя недавно ходили слухи о том, что его выход отменили, теперь гаджет прошел сертификацию 3C, а изображение аккумулятора появилось на сайте Safety Korea.

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Номинальная емкость батареи — 6800 мАч, но Samsung может указать на коробке бОльшую цифру — 7000 мАч. В любом случае, это впечатляющий показатель для смартфона, ведь такие аккумуляторы обычно получают планшеты.

Литий-ионный аккумулятор имеет шифр EB-BM415ABY и изготовлен китайской компанией Ningde Amperex Technology Limited.

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Все по теме:

Смартфоны, Технологии, Техно, Samsung Galaxy M41.

Автор:

Телеграф
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