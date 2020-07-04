Samsung Galaxy M41 получит АКБ на 7000 мАч

Не так давно Samsung начала выпускать монстров автономности — смартфоны с аккумуляторами на 6000 мАч. Теперь, похоже, этот показатель позади, а новая планка — 7000 мАч!
Galaxy M41
Именно такой аккумулятор должен получить смартфон Galaxy M41. Хотя недавно ходили слухи о том, что его выход отменили, теперь гаджет прошел сертификацию 3C, а изображение аккумулятора появилось на сайте Safety Korea.
Номинальная емкость батареи — 6800 мАч, но Samsung может указать на коробке бОльшую цифру — 7000 мАч. В любом случае, это впечатляющий показатель для смартфона, ведь такие аккумуляторы обычно получают планшеты.
Литий-ионный аккумулятор имеет шифр EB-BM415ABY и изготовлен китайской компанией Ningde Amperex Technology Limited.