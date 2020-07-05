Скачать
Воскресенье, 05.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ляшко о коронавирусе: Коллективного иммунитета нет ни у украинцев, ни в других странах мира
Ляшко о коронавирусе: Коллективного иммунитета нет ни у украинцев, ни в других странах мира
"Никого не сажаю": Зеленский "убежал" от вопроса о Порошенко (Видео)
"Никого не сажаю": Зеленский "убежал" от вопроса о Порошенко (Видео)
Хитрый штрафной Алабы и смешной ляп вратаря - в обзоре финала Кубка Германии Байер - Бавария (Видео)
Байер - Бавария: Левандовски творит историю
Опасность, которую мы можем на себя навлечь: найдено место на земле, которое не нагревается, а охлаждается
Найдено место на земле, которое не нагревается, а охлаждается

Идея не новая, но интересная: Huawei запатентовала новый смартфон

Идея не новая, но интересная: Huawei запатентовала новый смартфон
16:54 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Компания запатентовала сменную оптику для смартфона, как у профессиональных фотоаппаратов.

Возможности камеры — это главная фишка флагманов Huawei, поэтому компания продолжает совершенствовать это направление. И очередной патент в европейском бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO, European Union Intellectual Property Office) — очередное тому доказательство.

В патентной документации описывается сменная оптика для смартфона, как у профессиональных фотоаппаратов. То есть пользователи сами смогут менять линзы в зависимости от съемки.

На изображениях показана тройная основная камера смартфона. Это два обычных датчика и отдельный блок большого размера, к которому можно крепить различные объективы.

Huawei обновила P40 Pro и P40 Pro+: что изменилось

Пока это всего лишь патент, и неизвестно, увидит ли свет смартфон с таким дизайном. Но сама идея не новая: например, подобные модули выпускает Lenovo для некоторых моделей смартфонов Motorola. Правда, особой популярностью они не пользуются.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смартфоны, Huawei, Технологии, Техно.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ОП отреагировали на заявление Лероса о Ермаке
02 "Обнуление" Путина: "Евросолидарность" требует собрать СНБО
03 Уже не модно: модели женской обуви, которые давно устарели (Фото)
04 Ляшко не уверен, что Украине удастся преодолеть COVID-19
05 Критиковал Кадырова и помог Мосийчуку: в Австрии убили блогера, обратившегося за политическим убежищем
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине планируют ускорить приватизацию
В Украине планируют ускорить приватизацию
Загорелась вся крыша: в Новой Каховке пылает многоэтажка
Загорелась вся крыша: в Новой Каховке пылает многоэтажка
Погода на выходных: одну часть Украины накроют грозы, вторую - жара
Одну часть Украины накроют грозы, вторую - жара
Расследование завершилось: что ожидает обвиняемого в пьяном ДТП Михаила Ефремова
Расследование завершилось: что ожидает обвиняемого в пьяном ДТП Михаила Ефремова
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь