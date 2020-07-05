Идея не новая, но интересная: Huawei запатентовала новый смартфон

Компания запатентовала сменную оптику для смартфона, как у профессиональных фотоаппаратов.

Возможности камеры — это главная фишка флагманов Huawei, поэтому компания продолжает совершенствовать это направление. И очередной патент в европейском бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO, European Union Intellectual Property Office) — очередное тому доказательство.

В патентной документации описывается сменная оптика для смартфона, как у профессиональных фотоаппаратов. То есть пользователи сами смогут менять линзы в зависимости от съемки.

На изображениях показана тройная основная камера смартфона. Это два обычных датчика и отдельный блок большого размера, к которому можно крепить различные объективы.

Пока это всего лишь патент, и неизвестно, увидит ли свет смартфон с таким дизайном. Но сама идея не новая: например, подобные модули выпускает Lenovo для некоторых моделей смартфонов Motorola. Правда, особой популярностью они не пользуются.