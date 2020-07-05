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Мощная на 120 Вт: Xiaomi разрабатывает новое зарядное устройство

Мощная на 120 Вт: Xiaomi разрабатывает новое зарядное устройство
Обновлено 22:30 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter
Похоже, супербыструю зарядку для своих смартфонов готовит не только Huawei, но еще и Xiaomi.

Китайская компания уже разрабатывает технологию Super Charge Turbo с мощностью зарядки 100 Вт, хотя в коммерческих устройствам она еще не используется. А теперь в китайском ведомстве 3C (China Compulsory Certificate) сертифицировано зарядное устройство с еще большей мощностью — 120 Вт.

Оно проходит в базе данных под кодовым обозначением MDY-12-ED. Указана мощность до 120 Вт при напряжении 20 В и силе тока 6 А.

Сертификация означает, что зарядка уже готова к выходу. Возможно, ее получат новые модели семейства Mi Mix.

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Напомним, 100-ваттная зарядка Super Charge Turbo пополняет запас энергии от 0% до 100% батареи емкостью 4000 мАч за 17 минут. 120 Вт устройству, похоже, на это понадобится меньше 15 минут.

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Все по теме:

Технологии, Зарядка, Техно, Xiaomi.

Автор:

Телеграф
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