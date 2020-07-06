Умные часы Galaxy Watch 3 уже появились на официальном сайте Samsung

Новинка появилась на индийской странице техподдержки Samsung с номерами SM-R845F и SM-R850.

Ещё неанонсированные смарт-часы Samsung Galaxy Watch 3 "засветились" на официальном сайте компании.

Что известно

Благодаря предыдущим утечкам известно, что первая модель на 45 мм с поддержкой LTE, а вторая на 41 мм с Wi-Fi. Судя по всему, анонс часов уже близко. Если верить слухам, их покажут 22 июля.

Напомним, Galaxy Watch 3 получат девять модификаций и будут стоить от 400 до 600 долларов США. Младшую модель оснастят дисплеем на 1.2 дюйма, а старшую — 1.4 дюйма.

Часам также приписывают корпуса из нержавеющей стали или титана на выбор, накопитель на 8 ГБ, LTE, NFC, GPS, датчик ЭКГ, функцию измерения кровяного давления, а также защиту от воды IP68 и ударов MIL-STD-810G. Работать устройство будет под управлением фирменной системы Tizen OS 5.5.