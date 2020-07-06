Google Chrome ожидают обновления: теперь ноутбуки будут работать дольше

Экспериментальная функция в новой версии браузера Google Chrome 86 позволяет снизить потребление энергии устройства. Сообщается, что обновление может продлить срок работы ноутбука на два часа.

Браузер Chrome известен своим "пожиранием" вычислительных мощностей гаджетов, из-за которых автономные устройства разряжаются быстрее.

В Google планируют решить эту проблему с помощью экспериментальной функции в последнем обновлении Chrome 86, которое сейчас проходит этап тестирования.

Сообщается, что новая функция позволяет отключать ненужные трекеры и таймеры в программном коде Chrome, когда вкладки находятся в фоновом режиме. В определенных условиях это позволяет сэкономить огромное количество энергии устройства.

По предварительным данным, в Google добились продления длительности работы батареи ноутбука на два часа в эксперименте с 36 фоновыми вкладками.

Пока неизвестно, будет ли готова эта функция к периоду релиза Chrome 86, и станет ли компания внедрять ее вообще.