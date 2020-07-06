Скачать
Понедельник, 06.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
У Зеленского заявили о стабилизации эпидемии COVID-19
У Зеленского заявили о стабилизации эпидемии COVID-19
Вспышка бубонной чумы в азиатских странах: в ВОЗ сделали заявление
Вспышка бубонной чумы в азиатских странах: в ВОЗ сделали заявление
Великий защитник: мир прощается с легендой Динамо Владимиром Трошкиным
Великий защитник: мир прощается с легендой Динамо Владимиром Трошкиным
"Танці з зірками-2020": кто занял первое судейское кресло нового сезона
"Танці з зірками-2020": кто занял первое судейское кресло нового сезона

Google Chrome ожидают обновления: теперь ноутбуки будут работать дольше

Google Chrome ожидают обновления: теперь ноутбуки будут работать дольше
16:48 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: Twitter
Экспериментальная функция в новой версии браузера Google Chrome 86 позволяет снизить потребление энергии устройства. Сообщается, что обновление может продлить срок работы ноутбука на два часа.

Браузер Chrome известен своим "пожиранием" вычислительных мощностей гаджетов, из-за которых автономные устройства разряжаются быстрее.

В Google планируют решить эту проблему с помощью экспериментальной функции в последнем обновлении Chrome 86, которое сейчас проходит этап тестирования.

Сообщается, что новая функция позволяет отключать ненужные трекеры и таймеры в программном коде Chrome, когда вкладки находятся в фоновом режиме. В определенных условиях это позволяет сэкономить огромное количество энергии устройства.

Google выпустил обновленный SmartReply для YouTube

По предварительным данным, в Google добились продления длительности работы батареи ноутбука на два часа в эксперименте с 36 фоновыми вкладками.

Пока неизвестно, будет ли готова эта функция к периоду релиза Chrome 86, и станет ли компания внедрять ее вообще.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Google, Браузер, Технологии, Обновление, Google Chrome, Техно.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мужчинам за 50: какие напитки стоит исключить из рациона
02 Лучше не есть утром: что не стоит употреблять на голодный желудок
03 Продукты, которые можно и нужно хранить в морозилке
04 Из Греции домой ближайшим рейсом вернутся 17 украинцев
05 Актер Вилле Хаапасало сменил профессию: теперь он продает хачапури
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жаркий июль: погода в Киеве продолжает бить рекорды
Жаркий июль: погода в Киеве продолжает бить рекорды
Украинцам разрешили менять избирательный адрес онлайн
Украинцам разрешили менять избирательный адрес онлайн
Долгожданная прохлада: синоптики рассказали, когда спадет жара
Синоптики рассказали, когда спадет жара
&quot;Это будет потрясающе&quot;: Сильвестр Сталлоне готовит &quot;подарок&quot; фанатам &quot;Рокки&quot;
"Это будет потрясающе": Сильвестр Сталлоне готовит "подарок" фанатам "Рокки"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь