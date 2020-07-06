Google Chrome ожидают обновления: теперь ноутбуки будут работать дольше

Браузер Chrome известен своим "пожиранием" вычислительных мощностей гаджетов, из-за которых автономные устройства разряжаются быстрее.
В Google планируют решить эту проблему с помощью экспериментальной функции в последнем обновлении Chrome 86, которое сейчас проходит этап тестирования.
Сообщается, что новая функция позволяет отключать ненужные трекеры и таймеры в программном коде Chrome, когда вкладки находятся в фоновом режиме. В определенных условиях это позволяет сэкономить огромное количество энергии устройства.
По предварительным данным, в Google добились продления длительности работы батареи ноутбука на два часа в эксперименте с 36 фоновыми вкладками.
Пока неизвестно, будет ли готова эта функция к периоду релиза Chrome 86, и станет ли компания внедрять ее вообще.