Свято место пусто не бывает: Instagram запустил в Индии конкурента TikTok

Instagram запустил в Индии редактор коротких музыкальных роликов Reels. Они планируют заменить им социальную сеть TikTok, которую власти страны заблокировали неделю назад.

После решения властей Индии запретить TikTok и десятки других китайских приложений по соображениям конфиденциальности, Instagram решила запустить в этой стране конкурента TikTok — сервис Reels. Это функция для редактирования 15-секундных музыкальных видео.

Теперь Instagram Reels работает в Бразилии, Франции и Германии. Но представитель Instagram отметил, что скоро эту функцию запустят еще в нескольких странах. Однако запуск будет тестовым и в будущем функцию могут закрыть.

Ранее власти Индии заблокировали WeChat, TikTok и еще десятки китайских приложений. СМИ связывают этот запрет с военным столкновением, которое произошло на границе двух стран.

Чиновники объяснили это тем, что приложения "занимаются деятельностью, которая наносит ущерб суверенитету и целостности Индии, обороне страны и безопасности государственного и общественного порядка". По их словам, они получили множество сообщений о том, что данные граждан находятся в опасности и передаются в чужие руки.

Приложениями TikTok, Club Factory, UC Browser в сумме пользовались около 500 млн пользователей в месяц. 27 из 59 приложений в мае 2020 года вошли в сотню самых популярных для устройств на Android.