Скачать
Вторник, 07.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 6 июля: Чума, смерть Морриконе и послабление карантина
Итоги 6 июля: Чума, смерть Морриконе и послабление карантина
Опасная погода: в среду в Украине прогнозируют грозы, град, шквалы и даже смерчи
Опасная погода: в среду в Украине прогнозируют грозы, град, шквалы и даже смерчи
Тоттенхэм минимально обыграл Эвертон (Видео)
Тоттенхэм минимально обыграл Эвертон (Видео)
Ивана Купала: народные приметы и запреты 7 июля
Ивана Купала: народные приметы и запреты 7 июля

Компания Huawei готовит новый складной смартфон Mate V в стиле Samsung Galaxy Fold

Компания Huawei готовит новый складной смартфон Mate V в стиле Samsung Galaxy Fold
Обновлено 09:07 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
По слухам, новая модель будет похожа не на Mate Х, а на конкурента Samsung Galaxy Fold. То есть смартфон будет выполнен в форме книжки, но дисплей будет складываться не наружу, а внутрь.

Источники сообщают, что в этом году компания Huawei представит преемника складного смартфона Mate Х. И издание LetsGoDigital разузнало некоторые подробности о нем.

Чего ждать

Скорее всего, смартфон будет называться Mate V. Именно такую торговую марку Huawei недавно зарегистрировала в Ведомстве Европейского союза по интеллектуальной собственности (European Union Intellectual Property Office, EUIPO).

Huawei готовит планшет с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт

Также гаджету приписывают поддержку 5G и стилуса M Pen, а также дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Возможно, новый Mate V представят вместе с флагманским семейством Mate 40 осенью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смартфон, Технологии, Техно, Samsung Galaxy Fold, Mate V.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Одесситы залили бетоном незаконный подвал под жилым домом: депутат там хотел построить пиццерию
02 Олимпийская чемпионка объяснила, почему синхронистки не бреют ноги
03 Мейвезер дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес
04 Страны, которые открыли границы для Украины, но в МИД не рекомендуют выезжать
05 Поочередно и группами: Зеленский встречается со ''слугами народа''
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На границе с Беларусью заработали еще два пункта пропуска
На границе с Беларусью заработали еще два пункта пропуска
Свежий курс валют: в Украине дешевеет доллар
Свежий курс валют: в Украине дешевеет доллар
Губернатор Нью-Йорка: Трамп распространяет коронавирус
Губернатор Нью-Йорка: Трамп распространяет коронавирус
Зеркальная дата 7.07: как загадать желание, чтобы оно исполнилось
Зеркальная дата 7.07: как загадать желание, чтобы оно исполнилось
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь