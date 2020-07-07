Компания Huawei готовит новый складной смартфон Mate V в стиле Samsung Galaxy Fold

Источники сообщают, что в этом году компания Huawei представит преемника складного смартфона Mate Х. И издание LetsGoDigital разузнало некоторые подробности о нем.
Чего ждать
Скорее всего, смартфон будет называться Mate V. Именно такую торговую марку Huawei недавно зарегистрировала в Ведомстве Европейского союза по интеллектуальной собственности (European Union Intellectual Property Office, EUIPO).
Также гаджету приписывают поддержку 5G и стилуса M Pen, а также дисплей с частотой обновления 120 Гц.
Возможно, новый Mate V представят вместе с флагманским семейством Mate 40 осенью.