Компания Huawei готовит новый складной смартфон Mate V в стиле Samsung Galaxy Fold

По слухам, новая модель будет похожа не на Mate Х, а на конкурента Samsung Galaxy Fold. То есть смартфон будет выполнен в форме книжки, но дисплей будет складываться не наружу, а внутрь.

Источники сообщают, что в этом году компания Huawei представит преемника складного смартфона Mate Х. И издание LetsGoDigital разузнало некоторые подробности о нем.

Чего ждать

Скорее всего, смартфон будет называться Mate V. Именно такую торговую марку Huawei недавно зарегистрировала в Ведомстве Европейского союза по интеллектуальной собственности (European Union Intellectual Property Office, EUIPO).

Также гаджету приписывают поддержку 5G и стилуса M Pen, а также дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Возможно, новый Mate V представят вместе с флагманским семейством Mate 40 осенью.