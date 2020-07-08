Starlink нервно курит в сторонке: в Кении запустят 35 тысяч воздушных шаров, раздающих 4G

Компания Loon запустила в Кении высокоскоростной интернет, который раздается с помощью воздушных шаров. Им могут пользоваться более 35 тыс. клиентов.

Компания Loon запустила 4G интернет с помощью воздушных шаров. Они сделали это в партнерстве с местным оператором Telkom Kenya, поэтому могут обслужить более 35 тыс. клиентов, проживающих на территории в 50 тыс. кв. км. Скорости интернета хватает для голосовых и видеозвонков, просмотра веб-страниц, электронной почты, доступа к WhatsApp и YouTube.

Loon планирует расширить количество шаров до 35 тыс. Одно устройство может одновременно обслуживать пользователей и быть связующим звеном в сети для передачи интернета на другие шары. При этом устройства автономные — они могут переместить себя в точку, где требуется большая пропускная способность, для этого используются алгоритмы машинного обучения.

Шары работает в 20 км от земли в стратосфере. На предварительных тестах компания Loon зарегистрировала скорость в 18,9 Мбит/с и задержку в 19 миллисекунд. В компании надеются, что это поможет преодолеть цифровой разрыв в доступе к интернету среди людей, которые живут в районах, где эти услуги никогда не предоставлялись.

В случае успеха правительство Кении реализует стратегическую цель, которая объявлялась перед последними выборами — обеспечить качественной связью все 45 млн граждан страны. Сегодня доступ к интернету имеют лишь жители больших городов — около 39%, несмотря на то, что мобильными телефонами пользуются 90% страны.

Раньше проект Loon использовали в отдаленных регионах Пуэрто-Рико, чтобы раздавать мобильный интернет LTE 250 тыс. островитян, пострадавшим от урагана Мария. Однако его реализовало не местное правительство, а операторы из США.