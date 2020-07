Названа дата презентации флагманской серии Galaxy Note 20

Итак, как и предполагалось ранее, мероприятие Galaxy Unpacked 2020 состоится 5 августа (вторник). Обычно презентация проходит в Нью-Йорке, но в этот раз из-за пандемии COVID-19 её проведут только в онлайн-формате.

Посмотреть трансляцию можно будет в 17:00 по киевскому времени на YouTube, а также на сайтах Samsung Global Newsroom и Samsung.com.

Естественно, главными виновниками торжества будут смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra. Напомним, старшей модели приписывают дисплей на 6.9 дюймов с разрешением QHD+ и частотой 120 Гц. Он будет иметь LTPO OLED-матрицу, которая может похвастаться своей энергоэффективностью. Обычный Galaxy Note 20, в свою очередь, оснастят экраном попроще на 60 Гц и с диагональю 6.7 дюймов.

Power – a new form for a new norm. Unpacked on August 5, 2020. #SamsungEvent pic.twitter.com/DtwxXXurNP

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 7, 2020