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Названа дата презентации флагманской серии Galaxy Note 20

Названа дата презентации флагманской серии Galaxy Note 20
07:55 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter
Компания Samsung, наконец-то, официально раскрыла дату презентации новых смартфонов линейки Note 20.

Итак, как и предполагалось ранее, мероприятие Galaxy Unpacked 2020 состоится 5 августа (вторник). Обычно презентация проходит в Нью-Йорке, но в этот раз из-за пандемии COVID-19 её проведут только в онлайн-формате.

Посмотреть трансляцию можно будет в 17:00 по киевскому времени на YouTube, а также на сайтах Samsung Global Newsroom и Samsung.com.

Естественно, главными виновниками торжества будут смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra. Напомним, старшей модели приписывают дисплей на 6.9 дюймов с разрешением QHD+ и частотой 120 Гц. Он будет иметь LTPO OLED-матрицу, которая может похвастаться своей энергоэффективностью. Обычный Galaxy Note 20, в свою очередь, оснастят экраном попроще на 60 Гц и с диагональю 6.7 дюймов. 

За производительность устройств будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 865+ или фирменный чип Exynos 992 (зависит от рынка) в паре с 12/16 ГБ ОЗУ. Ещё флагманам приписывают увеличенный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев Qualcomm 3D Sonic Max второго поколения, несколько камер, поддержку стилуса S Pen, аккумуляторы на 4300-5000 мАч и ценник в районе 1250-1500 евро.

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Кроме флагманов Galaxy Note 20, на Galaxy Unpacked 2020 в августе должны также показать новый складной смартфон Galaxy Z Fold 2, 5G-версию «раскладушки» Galaxy Z Flip и топовые планшеты Galaxy Tab S7.

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Samsung, Samsung Galaxy Note 20.

Автор:

Телеграф
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