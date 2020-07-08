Астронавты NASA хотят осуществить посадку в океан на Сrew Dragon

Астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Херли обсудили первую за последние 45 лет посадку в океан. Они планируют вернуться на Землю с МКС в августе 2020-го с помощью корабля SpaceX Crew Dragon.

Прошло уже больше месяца с исторического запуска астронавтов NASA на МКС на корабле компании SpaceX Crew Dragon.

Теперь Боб Бенкен и Даг Херли, которые стали первыми астронавтами, полетевшими на орбиту с территории США за последние девять лет, планируют свое возвращение на Землю.

Корабль Crew Dragon предусматривает спуск на воду, и это станет первым за последние 45 лет приводнением в Атлантическом океане для NASA.

Возвращение Сrew Dragon обратно на Землю запланировано на начало-середину августа. Точная дата будет зависеть от погодных условий.

"Примерно через три недели мы получим исчерпывающий обзор всех процедур, с которыми нам необходимо ознакомиться. Нам нужно убедиться, что мы понимаем, как будет происходить последовательность событий, когда мы замедляемся и возвращаемся в атмосферу Земли, чтобы мы могли отслеживать производительность корабля", — говорит астронавт NASA Боб Бенкен.

Будучи на МКС, Бенкен уже совершил два выхода в открытый космос для обслуживания станции, и теперь он вместе с партнером Дагом Херли будет готовиться к отправке на Землю

По словам Бенкена, для астронавтов его поколения спуск корабля на воду — это немного неизвестная процедура, поэтому им нужно четко выполнить свою работу, чтобы команды NASA на Земле могли безопасно обнаружить и извлечь капсулу из воды.

"Crew Dragon — это автоматизированное транспортное средство с возможностью ручного резервного управления, поэтому мы будем следить за кораблем, и если нам нужно будет вмешаться — мы сделаем это", — объясняет Бенкен.