Google готовит новую функцию для приложения Maps

Компания Google, похоже, экспериментирует с новой функцией и вскоре пользователи смогут увидеть точное местоположение светофора на Картах Google.

Новая функция напоминает ту, которая Apple добавила в Apple Maps в составе iOS 13 в прошлом году, уверяют источники. Светофор будет виден как при навигации, так и при простом просмотре.

На данном этапе это обновление постепенно распространяется среди ограниченного количества пользователей, а Google собирает отзывы и дорабатывает функциональность. В частности, на Google Pixel 4 этой функции пока нет.

Реальное состояние светофора при этом отображаться не будет, но тем, кто использует Карты Google для навигации, нововведение может оказаться достаточно полезным: оно позволит не прозевать светофор на следующем перекрестке.

Пока неясно, когда нововведение станет доступно широкой аудитории. Также неизвестно, будет ли оно доступно в ближайшее время пользователям iOS версии приложения.