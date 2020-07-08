Google готовит новую функцию для приложения Maps

Новая функция напоминает ту, которая Apple добавила в Apple Maps в составе iOS 13 в прошлом году, уверяют источники. Светофор будет виден как при навигации, так и при простом просмотре.
На данном этапе это обновление постепенно распространяется среди ограниченного количества пользователей, а Google собирает отзывы и дорабатывает функциональность. В частности, на Google Pixel 4 этой функции пока нет.
Реальное состояние светофора при этом отображаться не будет, но тем, кто использует Карты Google для навигации, нововведение может оказаться достаточно полезным: оно позволит не прозевать светофор на следующем перекрестке.
Пока неясно, когда нововведение станет доступно широкой аудитории. Также неизвестно, будет ли оно доступно в ближайшее время пользователям iOS версии приложения.