Экономия батареи ноутбука: как включить новую функцию в Google Chrome

В грядущей 86-й версии браузера Google Chrome разработчики обещают резко улучшить энергопотребление. Но эту функцию можно попробовать уже сейчас.

Браузер Google Chrome является самым популярным в мире (по разным оценкам его доля на рынке составляет от 60 до 70%). Но это не значит, что он лишен недостатков. Одна из главных проблем браузера Chrome — повышенное потребление оперативной памяти.

Однако, для многих пользователей большей проблемой является тот факт, что ноутбуки при использовании Chrome имеют меньшее время автономной работы.

Корень проблемы давно известен — все дело в том, как Chrome обрабатывает веб-страницы в фоновом режиме. Когда вы держите открытыми множество вкладок, то те из них, которые в данный момент не активны, все равно отбирают ресурсы системы. На что и тратится дополнительная энергия аккумулятора, сокращая время автономной работы ноутбука.

По заявлениям инженеров Google, они нашли способ решить эту проблему для всех операционных систем (включая Windows, Mac OS, Linux, Android и Chrome OS).

Суть решения заключается в таймерах Javascript, которые время от времени заставляют браузер проявлять активность в неактивных вкладках.

В некоторых случаях это оправдано, например, когда речь идет о вкладке с открытым почтовым сервисом или соцсетью (так браузер может уведомлять вас о новых сообщениях даже когда вкладка не активна). Но во многих случаях, это совершенно не логично, ведь браузер просто обновляет рекламный баннер или что-то в этом духе.

Разработчики Google собираются ввести ограничения на частоту таких обновлений в необязательных случаях, что позволит снизить энергопотребление и увеличить время автономной работы ноутбуков, не жертвуя при этом комфортом пользователей.

Первые тесты показывают, что в некоторых случаях время автономной работы ноутбука может вырасти на два часа. Правда, не сообщается, на каких ноутбуках это было протестировано.

Сейчас технология проходит тестирование, ее обещают включить в 86-ю версию Chrome (актуальная версия имеет номер 83).Но если вам не терпится попробовать, как это работает, то такая возможность есть уже сейчас.

Вы можете установить Chrome Canary — бета-версию браузера. Разумеется, вы делаете это на свой страх и риск. Это нестабильная версия, с помощью которой разработчики обкатывают новые функции. Возможны «баги» и «глюки».

Это отдельное приложение, которое можно использовать параллельно c обычной версией Chrome.

После этого вам достаточно сделать всего несколько шагов. Запустите браузер, откройте новую вкладку и наберите в адресной строке «chrome://flags». Затем отыщите пункт «Throttle Javascript timers in background». В выпадающем меню поставьте галочку в пункте «Enable immediately when a tab is hidden». Перезапустите браузер и пробуйте нововведение в действии.