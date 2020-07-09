Xiaomi Mi Band 5 уже в европейских магазинах: но без некоторых функций

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 дебютировал в Китае около месяца назад, а вот до глобального рынка пока не добрался. Несмотря на это, новинка уже появилась в некоторых магазинах и на сайте португальского филиала компании.

По информации португальского подразделения Xiaomi, Mi Band 5 представят на глобальном рынке 15 июля. Продажи стартуют в этот же день. Рекомендованный ценник браслета — €39,99.

Также новая модель появилась в ассортименте онлайн-магазина Honorbuy, причем с меньшим ценником — $42 или €37. Продажи обещают начать 15 июля.

В сеть также «слили» снимок коробки глобальной версии Xiaomi Mi Band 5. На то, что это не китайская версия, указывает название — Mi Smart Band 5 (именно так гаджет должен называться за пределами Поднебесной) и описание на английском языке.

И эта коробка разочаровывает. Точнее, характеристики, указанные на ней: в списке нет ни NFC, ни поддержки голосового помощника Alexa, ни датчика уровня кислорода в крови.

Хотя есть вероятность, что все эти недостающие функции будут у Mi Smart Band 5 Pro, о котором мы уже слышали.