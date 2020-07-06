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Крышка закроется сама: Xiaomi презентовала "умный" унитаз

Крышка закроется сама: Xiaomi презентовала "умный" унитаз
22:19 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Компания Xiaomi продолжает пополнять свой ассортимент необычных товаров. На этот раз на платформе коллективного финансирования Youpin появился "умный" унитаз Jenner XS.

Одна из главных фишек унитаза — это регулировка высоты для удобства людей разного роста. По словам производителя, даже дети ростом от 90 см смогут пользоваться им без проблем.

Еще одна особенность — это автоматическая крышка. Когда кто-то приближается к унитазу — крышка поднимается, когда все дела сделаны — опускается. Кроме того, сиденье имеет функцию подогрева, которая точно не будет лишней зимой.

Сам унитаз не только смывает воду, но еще и имеет встроенную сушку. Управление происходит с помощью пульта дистанционного управления.

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"Полный комплект" обойдется в $806. Есть еще версия без автоматической крышки за $665.

На выбор есть несколько расцветок.

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Все по теме:

Технологии, Техно, Xiaomi.

Автор:

Телеграф
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