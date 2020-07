Крышка закроется сама: Xiaomi презентовала "умный" унитаз

Одна из главных фишек унитаза — это регулировка высоты для удобства людей разного роста. По словам производителя, даже дети ростом от 90 см смогут пользоваться им без проблем.

Еще одна особенность — это автоматическая крышка. Когда кто-то приближается к унитазу — крышка поднимается, когда все дела сделаны — опускается. Кроме того, сиденье имеет функцию подогрева, которая точно не будет лишней зимой.

Сам унитаз не только смывает воду, но еще и имеет встроенную сушку. Управление происходит с помощью пульта дистанционного управления.

#Jenner XS Fully Automatic Flip Integrated Smart Toilet. Price starts at 4699 yuan (~$665) manual flip version. The automatic flip version starts at 5699 yuan (~$806). Available 6 colour Variant.

