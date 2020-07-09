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Epic Games раздает игры: какие и почему

Epic Games раздает игры: какие и почему
22:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com
В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала бесплатная раздача сразу трех игр: кооперативного шутера Killing Floor 2, космического платформера Lifeless Planet и пиксельной ролевой игры The Escapists 2. Акция продлится до 16 июля.

Killing Floor 2 – это сиквел кооперативного шутера, в котором шестеро игроков должны сражаться с мутантами.

Действие игры происходит в Европе спустя месяц после событий первой части. Пользователям предстоит отправиться в горячие точки, зараженные мутантами, чтобы уничтожить их.

В Killing Floor 2 есть несколько игровых режимов. К примеру, в режиме Survival игроки должны уничтожить несколько волн мутантов, а потом сразиться с боссом. А в режиме Versus Survival одна команда играет за людей, а вторая управляет мутантами.

Lifeless Planet – это инди-платформер, который три года создавался одни человеком – разработчиком Дэвидом Бордом.

Игра рассказывает о группе астронавтов, которые потерпели крушение при посадке на необитаемой планете. Выжил только один член экипажа. Он отправляется исследовать местность, чтобы понять куда исчезла жизнь. Вскоре герой обнаруживает, что ранее на этой планете побывали советские космонавты.

The Escapists 2 – это сиквел ролевой игры с видом сверху. В The Escapists 2 игрок берет на себя роль заключенного, которому нужно сбежать из тюрьмы.

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Герой может создать или украсть различные предметы, которые помогут с побегом. Также персонаж может взаимодействовать с другими заключенными, выполнять их задания, чтобы улучшить их отношение к себе и заработать внутриигровую валюту. В The Escapists 2 есть кооперативный режим.

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Все по теме:

Технологии, Игры, Техно, Epic Games.

Автор:

Телеграф
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