Вина Facebook? Monobank, Viber, Tinder "слетели" на iOS

В работе популярного мессенджера Viber, Monobank и еще нескольких популярных приложений для смартфонов случился масштабный сбой.

Многие приложения по всему миру на iOSи сервисы перестали работать. Сбои заметили в приложениях "Яндекса", Spotify, Monobank, Viber, TikTok, Tinder, Pinterest и сотнях других.

Об этом сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов в режиме реального времени.

Пользователи со всего мира начали сообщать что названые приложения "вылетали" при входе. Не помогала ни переустановка приложения ни перезагрузка гаджета.

В данном сбое обвинили систему аналитики Facebook, которую встроили во все эти приложения и сервисы.

Пресс-служба онлайн-банкинга Monobank подтвердила в комментарии вину Facebook.

"Есть информация, что это произошло из-за сбоя в Facebook. Наблюдаются проблемы с работой многих приложений. Сейчас мы пытаемся решить эту проблему", - сообщили в компании.