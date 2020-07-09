Влияние на выборы в Украине: Facebook прекратил работу десятков аккаунтов

Всего удалены 72 аккаунта в Facebook, 35 страниц и 13 учетных записей в Instagram. Они были объединены в сеть, частично работавшую в автоматизированном режиме в Украине, которая ориентировалась на "внутреннюю аудиторию".
Проведенное расследование, утверждают в Facebook, позволило установить, что указанные страницы якобы "связаны с рекламным агентством Postmen DA в Украине".
Эта сеть была особенно активна в период президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году.
С ее помощью, как следует из заявления, в частности, "публиковали политические мемы, сатиру и другой контент, в том числе касающийся Крыма, НАТО, экономической политики Украины, внутренней политики, выборов, критики и поддержки различных кандидатов, в том числе Владимира Зеленского, Юлии Тимошенко и Петра Порошенко".
В заявлении уточняется, что лица, которые использовали данные страницы и аккаунты, пытались скрыть свою личность, а также выдать себя за других людей. Часть страниц была удалена "за разжигание ненависти".
Согласно оценкам Facebook, 766 тыс. учетных записей входили в число подписчиков "одной или более страниц", о которых идет речь. Лица, которые управляли данной сетью, израсходовали около 1,93 млн долларов на размещение рекламы в Facebook и Instagram.
Как сообщалось ранее, в начале этого года журналисты немецкого издания Spiegel и исследователи американского аналитического центра Atlantic Council разоблачили глобальную сеть фейковых профилей в Facebook.