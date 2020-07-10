Android 12: в Google раскрыли детали нового обновления

В рамках традиционной сессии AMA (Ask Me Anything) на Reddit разработчики рассказали, какие функции получат новые версии Android.

Компания Google еще только тестирует операционную систему Android 11, но уже делится подробностями о Android 12. В рамках традиционной сессии AMA (Ask Me Anything) на Reddit разработчики рассказали, какие функции получат новые версии Android.

Некоторые из них уже начали внедрять в Android 11, но в дальнейшем работа над нововведениями будет продолжаться более активно.

Так, в Android 11 мы все-таки не дождемся возможности делать длинные скриншоты, то есть всей страницы полностью. Хотя в ранних сборках бета-версий Android 11 были намеки на эту функцию. По словам разработчиков, основная проблема при внедрении — то, что такой формат должен быть "понятен" любым установленным приложениям.

Также в будущем поработают над резервным копированием. Планируют снять ограничение в 25 МБ данных для приложений и дать пользователю больше настроек для создания бэкапов с разных устройств.

"Резервное копирование на ноутбук или настольный компьютер — это не тот сценарий использования, который мы считаем приоритетным. Инвестирование как в облачные резервные копии, так и в переход с одного устройства на другое будет полезным для большего числа пользователей. Фактически мы собираемся отказаться от резервного копирования с помощью ADB в следующих выпусках Android", — пояснили в Google.

Кроме того, планируется продолжить строгий контроль за приложениями, работающими в фоновом режиме, улучшить жестовую навигацию и предоставить больше возможностей сторонним лончерам.