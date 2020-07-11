Первый MacBook с оригинальным процессором выйдет уже к концу года

Уже к концу 2020 года компания Apple выпустит первые компьютеры со своим чипом. Анонимные источники отмечают, что первой моделью станет 13,3-дюймовый MacBook Pro.

Аналитик Ming-Chi Kuo сообщает, что первым Mac от Apple с оригинальным процессором ARM станет 13,3-дюймовый MacBook Pro. Также отмечается, что производство начнется уже в в конце этого года.

Кроме того, компания готовит к выпуску 14- и 16-дюймовые версии, производство которых начнется весной-летом 2021 года.

Ранее уже сообщалось, что первые ноутбуки выйдут в конце текущего года, но не было информации о "стартовой" модели. Все, что было известно, что этот ноутбук будет легкий и меньше потреблять энергии, но тем не менее, люди ожидают, что он будет выполнять более тяжелую работу, такую как редактирование фотографий и видео.

По словам инсайдера, новые процессоры снизят стоимость компьютеров Mac, что позволит Apple продавать их по более низкой цене. В соответствии с этим компания сможет отгрузить на 4-5 миллионов компьютеров Mac в 2021 году больше по сравнению с 2019 годом.

Также, выпуск новых чипов Apple позволит больше контролировать производительность собственных устройств компании, а также превзойдет других производителей.