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Первый MacBook с оригинальным процессором выйдет уже к концу года
MacBook с оригинальным процессором выйдет уже к концу года

Первый MacBook с оригинальным процессором выйдет уже к концу года

Первый MacBook с оригинальным процессором выйдет уже к концу года
11:02 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Уже к концу 2020 года компания Apple выпустит первые компьютеры со своим чипом. Анонимные источники отмечают, что первой моделью станет 13,3-дюймовый MacBook Pro.

Аналитик Ming-Chi Kuo сообщает, что первым Mac от Apple с оригинальным процессором ARM станет 13,3-дюймовый MacBook Pro. Также отмечается, что производство начнется уже в в конце этого года.

Кроме того, компания готовит к выпуску 14- и 16-дюймовые версии, производство которых начнется весной-летом 2021 года.

Ранее уже сообщалось, что первые ноутбуки выйдут в конце текущего года, но не было информации о "стартовой" модели. Все, что было известно, что этот ноутбук будет легкий и меньше потреблять энергии, но тем не менее, люди ожидают, что он будет выполнять более тяжелую работу, такую как редактирование фотографий и видео.

По словам инсайдера, новые процессоры снизят стоимость компьютеров Mac, что позволит Apple продавать их по более низкой цене. В соответствии с этим компания сможет отгрузить на 4-5 миллионов компьютеров Mac в 2021 году больше по сравнению с 2019 годом.

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Также, выпуск новых чипов Apple позволит больше контролировать производительность собственных устройств компании, а также превзойдет других производителей.

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Apple, Технологии, MacBook, Техно.

Автор:

Телеграф
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