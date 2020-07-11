Заменит живых оценщиков: ИИ научили проверять качество рыбы

Инженеры из Японии представили модель на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая может оценить качество тунца по одной фотографии. Инструмент появился в виде приложения.

Японская сеть ресторанов начала использовать приложение на основе ИИ для оценки качества тунца. Исследователи считают, что это ключевой продукт для приготовления еды в стране, поэтому он требует многолетнего опыта для определения его качества. Ученые считают, что этот навык можно передать автоматизированной модели.

Приложение Tuna Scope разработано японской рекламной фирмой Dentsu Inc. Оно использует алгоритмы машинного обучения, которые натренировали на тысячах изображений поперечных сечений тунца, кусков мяса, которые могут многое рассказать о его качестве.

Приложение может на основе одной фотографии оценить качество тунца по пятибалльной шкале, основываясь на визуальных характеристиках, таких как блеск чешуи и наслоение жира. Это вводные, которые используют и живые оценщики рыбы.

Исследователи отметили, что те качества, которые говорят о качестве тунца, не всегда видны глазу, но их практически не может упустить обученный алгоритм. Высококачественный тунец имеет насыщенный ярко-красный цвет и определенную степень прозрачности. Эти данные и важны для нового ИИ.

Ученые также отметили, что инструмент будет полезен во время пандемии. Оно может заменить часть живых оценщиков — продукт можно будет выбрать на расстоянии.