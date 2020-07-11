Huawei готовит бюджетные планшеты MatePad T10 и MatePad T10s

Компания готовится выпустить парочку недорогих планшетов. Модели будут называться MatePad T10 и MatePad T10s. Внешне это будут полностью идентичные аппараты, да и параметры крайне схожи.

Инсайдер Роланд Квандт (Roland Quandt) рассказал, что компания Huawei готовит два недорогих планшета — MatePad T10 и MatePad T10s, а также поделился их подробными характеристиками.

Чего ждать

Известно, что у младшей модели 9,7-дюймовый дисплей с разрешением HD (1280×800 точек), у старшей — 10,1-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1200 пикселей. У обеих моделей толстые рамки вокруг экрана и по две камеры.

Планшеты работают с процессором Kirin 710A. У MatePad T10 2 ГБ оперативной памяти и 16 либо 32 ГБ хранилища. У MatePad T10s — 2 ли 3 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ ПЗУ.

На данный момент стоимость и дата выхода новых планшетов пока является неизвестной.