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Bosch представила концепт "заряженного" электровелосипеда (Фото)

Bosch представила концепт "заряженного" электровелосипеда (Фото)
Обновлено 17:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com
Транспорт оборудовали двумя подвесками, спрятанным в раме аккумулятором и компьютером в руле. Все это собрано из компонентов, которые уже есть в каталогах компании.

Немецкая компания хорошо известна своими электромоторами и инструментами. Теперь инженеры Bosch продемонстрировали свое видение электровелосипедов будущего.

Концептуальный велосипед Bosch имеет название eBike Design Vision и позиционируется как городской спортивный транспорт для любителей приключений, жителей пригородов и тех, кто не против покорить бездорожье.

Такое разнообразие обеспечивается передней и задней подвеской, а также амортизатором, встроенным прямо в подседельную трубку, рассказывает New Atlas.

Особенности электровелосипеда eBike Design Vision

Рама из карбона скрывает различные компоненты Bosch, в частности, мотор Performance Line CX, установленный рядом с нижней консолью вала, съемный литий-ионный аккумулятор PowerTube 625, а тормозная система eBike ABS скрывается позади переднего багажника.

Под ним – всегда включен светодиодный фонарь, который дополняет задняя фара, также встроенная в раму. Охлаждающие каналы сбоку от нижней трубы предотвращают перегрев мотора.

Внутри руля – компьютер для электровелосипедов Bosch Nyon. Там же скрыты тормозные шланги и кабели управления мотором.

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Технических деталей Bosch не сообщил, нет и информации о том, будет ли этот концепт когда-нибудь реализован.

Цель разработки eBike Design Vision – показать, что все возможно сегодня, когда речь заходит об интеграции функционального дизайна и исследование возможностей, которые открывает перед нами будущее, – заявил Клаус Фляйшер, глава Bosch eBike Systems.

По мнению экспертов Deloitte, в ближайшие годы электровелосипеды будут продаваться миллионами, причем не только в Европе, но и в США. До конца 2020 года электровелосипедов на дорогах будет больше, чем любого другого вида EV-транспорта.

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Электровелосипед, Технологии, Bosch, Техно.

Автор:

Телеграф
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