Samsung Galaxy Note 20 для европейского рынка останутся с процессорами Exynos 990

Традиционно Samsung выпускает флагманы с фирменными Exynos и Snapdragon для разных стран, и Galaxy Note 20 не станут исключением.

Владельцы смартфонов Samsung уже давно жалуются на фирменные чипы Exynos, которые уступают Qualcomm Snapdragon. А флагманы семейства Samsung Galaxy Note 20, похоже, разочаруют их еще больше.

Чего ждать

Одна версия получит новый Snapdragon 865+, а вот другая — Exynos 990, который дебютировал еще в конце прошлого года. Кстати, такая же платформа и у Galaxy S20.

Раньше появлялись слухи о том, что Samsung готовит улучшенный чип Exynos 992 для Galaxy Note 20, который обойдет по производительности даже Snapdragon 865. Однако теперь инсайдер Ice universe пишет, что новые флагманы выйдут на европейский рынок со старыми флагманами, и никакого Exynos 992 им не видать.

Его слова подтверждает Макс Вайнбах (Max Weinbach) из XDA Developers. По его словам, в прошивках One UI 2.5, которые у него есть, он не нашел упоминания никакой новой платформы, кроме Snapdragon 865+.