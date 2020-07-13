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Экшн Watch Dogs 2 раздают бесплатно: как получить

Экшн Watch Dogs 2 раздают бесплатно: как получить
13:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter
В сервисе цифровой дистрибуции Uplay стартовала раздача экшена Watch Dogs 2. Об этом на своей странице в Twitter сообщили разработчики из студии Ubisoft.

Изначально компания планировала отдать бесплатно вторую часть Watch Dogs зрителям, которые смотрели трансляцию Ubisoft Forward. Однако, из-за проблем с серверами, пользователи не смогли войти в свои учетные записи и получить игру.

Сегодня студия исправила технические проблемы и решила раздать Watch Dogs 2 всем желающим.

Получить Watch Dogs 2 бесплатно можно на специальной странице в Uplay.

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Watch Dogs 2 – это вторая часть приключенческого экшена с открытым миром от студии Ubisoft. Действия игры разворачиваются в Сан-Франциско. Главный герой, хакер Маркус Холлоуэй, объединяется с командой единомышленников, чтобы бросить вызов корпорациям и коррумпированным властям. Для достижения своих целей герой может взламывать телефоны, компьютеры, камеры видеонаблюдения, светофоры, автомобили, трансформаторы. Это позволит получать нужную информацию, устраивать ловушки и всячески бороться с врагами.

Watch Dogs 2 вышла на ПК, PS4 и Xbox One в 2016 году. На агрегаторе Metacritic ПК-версия игры получила 75 баллов от критиков и 7,1 балла от пользователей.

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Игра, Экшн, Watch Dogs 2.

Автор:

Телеграф
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