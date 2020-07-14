Вдохновились человеческими пальцами: в MIT научили робота подключать наушники к разъему (Видео)

Исследователи из MIT вдохновились устройством человеческих пальцев и представили роботизированную руку, предназначенную для выполнения тонкой работы. По заверениям разработчиков, данное устройство может, например, вставить кабель наушников в разъем или продеть нитку в иголку.

Лаборатория компьютерных наук и искусственного интеллекта (CSAIL) Массачусетского технологического института (MIT) представила новый проект — роботизированную руку с двумя пальцами, которая может тонко манипулировать такими предметами, как кабели, нитки и многое другое. Исследователи вдохновились устройством пальцев человека — они наблюдали как люди распутывают провода и завязывают узлы.

Для этого исследовательская группа CSAIL оснастила руку кончиками пальцев, которые сделаны из мягкого материала и встроенных датчиков, которые помогают постоянно определять положение кабеля, чтобы лучше контролировать его и выполнять простые действия.

Датчики предоставляют тактильную информацию высокого разрешения, используя технологию GelSight. Это позволяет роботу менять положение пальцев и захват, в зависимости от необходимости.

Система сумела выполнить обычные для людей, но сложные для роботов задачи. К примеру, подключить комплект наушников к разъему. Исследователи отмечают, что это очень большой прорыв — в будущем робот сможет складывать ткани, завязывать узлы и обрабатывать раны.

В итоге ученые хотят создать робота, который может справиться с деликатной работой и освободить людей от нее — особенно от той, которая может быть небезопасна. При этом если люди не будут делать повторяющиеся или скучные задачи, то они смогут сосредоточиться на более сложной и продвинутой работе.