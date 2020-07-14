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Илон Маск планирует побить рекорд NASA благодаря ракете Falcon 9

Илон Маск планирует побить рекорд NASA благодаря ракете Falcon 9
12:20 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Компания Илона Маска SpaceX повторно запустит на орбиту аппарат за рекордно короткий промежуток времени. До этого рекорд принадлежал космическому шаттлу NASA Atlantis.

SpaceX готовится побить рекорд космического корабля NASA Atlantis. В компании хотят осуществить повторную отправку ракеты на орбиту за короткий промежуток времени.

Таким образом в SpaceX продолжают кардинально менять подход к "рыночному" ракетостроению.

В компании хотят, чтобы доминирующие представители сферы космических исследований, которые заявили о себе еще во второй половине ХХ века поняли, что SpaceX скоро сможет их всех обогнать.

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У Илона Маска не видят смысла в спонсировании таких компаний государством.

Теперь исследователи со всего мира сотрудничают со SpaceX для запусков своих спутников на орбиту. Причина этого — значительно удешевление отправки груза в космос благодаря многоразовым ракетам серии Falcon.

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Все по теме:

НАСА, Falcon 9, SpaceX, Илон Маск.

Автор:

Телеграф
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