Илон Маск планирует побить рекорд NASA благодаря ракете Falcon 9

Компания Илона Маска SpaceX повторно запустит на орбиту аппарат за рекордно короткий промежуток времени. До этого рекорд принадлежал космическому шаттлу NASA Atlantis.

SpaceX готовится побить рекорд космического корабля NASA Atlantis. В компании хотят осуществить повторную отправку ракеты на орбиту за короткий промежуток времени.

Таким образом в SpaceX продолжают кардинально менять подход к "рыночному" ракетостроению.

В компании хотят, чтобы доминирующие представители сферы космических исследований, которые заявили о себе еще во второй половине ХХ века поняли, что SpaceX скоро сможет их всех обогнать.

У Илона Маска не видят смысла в спонсировании таких компаний государством.

Теперь исследователи со всего мира сотрудничают со SpaceX для запусков своих спутников на орбиту. Причина этого — значительно удешевление отправки груза в космос благодаря многоразовым ракетам серии Falcon.