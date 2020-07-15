Sony рассчитывает на большой спрос PlayStation 5

В компании Sony решили увеличить тираж первой партии PlayStation 5 в два раза.

Еще в апреле источники Bloomberg сообщили, что Sony готова к низкому спросу на PlayStation 5, потому ограничит первую партию консолей. Все же теперь компания настроена более оптимистично, и удвоит объемы производства.

Если верить источника Bloomberg, то до конца года Sony планирует собрать и отправить в магазины 10 миллионов консолей PlayStation 5. Изначально инсайдеры говорили о 5–6 миллионах копий, которые компания собиралась выпустить до марта 2021 года.

Массовое производство PlayStation 5 началось в июле, и первую партию из 5 миллионов устройств Sony планирует подготовить до конца марта. Ее отправят ритейлерам для запуска нового поколения зимой. Остальные 5 миллионов соберут до конца декабря, чтобы отправить на полки до марта 2021 года.

Как отмечает источник, Sony пересмотрела ожидаемые продажи из-за возможного продления карантина, который заставит людей оставаться дома. Потому спрос на игровые приставки, и PlayStation 5 в частности, может вырасти.

В то же время компания готовится к возможным логистическим проблемам, и хочет избежать дефицита консоли на полках магазинов, с которым уже столкнулась Nintendo. Большую часть консолей собирают в Китае, и в связи с пандемией доставка теперь забирает больше времени.