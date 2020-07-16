Realme представила 125-Вт зарядку UltraDART

Недавно компания OPPO анонсировала фирменную технологию сверхбыстрой зарядки на 125 Вт, а на данный момент такую же версию показал суббренд Realme.
Что известно
Данная система использует структуру с так званой перевёрнутой микросхемой, которая сокращает путь тока до порта USB Type-C и уменьшает источник тепла. Также стало известно, что она имеет ультратонкую пластину с паровым охлаждением, которая может похвастаться высокой энергоэффективностью и теплопроводностью.
По сообщениям компании, во время зарядки смартфон будет нагреваться максимум до 40 градусов.
Когда ждать
Первое устройство с UltraDart Fast Charging компания пообещала показать уже в следующем месяце.