Realme представила 125-Вт зарядку UltraDART

Технология под названием UltraDart Fast Charging. Она способна очень быстро зарядить аккумулятор на 4000 мАч на 33%.

Недавно компания OPPO анонсировала фирменную технологию сверхбыстрой зарядки на 125 Вт, а на данный момент такую же версию показал суббренд Realme.

Что известно

Данная система использует структуру с так званой перевёрнутой микросхемой, которая сокращает путь тока до порта USB Type-C и уменьшает источник тепла. Также стало известно, что она имеет ультратонкую пластину с паровым охлаждением, которая может похвастаться высокой энергоэффективностью и теплопроводностью.

По сообщениям компании, во время зарядки смартфон будет нагреваться максимум до 40 градусов.

Когда ждать

Первое устройство с UltraDart Fast Charging компания пообещала показать уже в следующем месяце.