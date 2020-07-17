Facebook Messenger получил обновление: какие изменения

Компания Facebook усовершенствовала свое приложение Messenger, добавив функцию Screen Sharing.

Новая функция Screen Sharing очень полезная потому, что позволяет пользователям просматривать изображение на экране друг друга в режиме реального времени - Вы сможете продемонстрировать свой экран смартфона во время разговора.

Общий доступ к экрану позволяет легко оставаться на связи со своими близкими и быстрее делится нужной Вам информацией.

Функция работает в индивидуальной беседе и в групповых звонках до 16 человек.

Также разработчики планируют добавить контролирование возможности делиться своим экраном в Rooms, а также и увеличить количество людей, с которыми Вы сможете поделиться своим экраном - до 50 человек в Messenger Rooms. С помощью этого создатель беседы сможет определить, следует ли ограничить возможность общего доступа к экрану только для себя или сделать эту функцию доступной для всех участников во время разговора.

Совместное использование экрана теперь доступно по всему миру в последних версиях приложений Messenger для Android и iOS, настольных приложений и в Интернете.