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Facebook Messenger получил обновление: какие изменения

Facebook Messenger получил обновление: какие изменения
11:20 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
Компания Facebook усовершенствовала свое приложение Messenger, добавив функцию Screen Sharing.

Новая функция Screen Sharing очень полезная потому, что позволяет пользователям просматривать изображение на экране друг друга в режиме реального времени - Вы сможете  продемонстрировать свой экран смартфона во время разговора.

Общий доступ к экрану позволяет легко оставаться на связи со своими близкими и быстрее делится нужной Вам информацией.

Функция работает в индивидуальной беседе и в групповых звонках до 16 человек. 

Screen Sharing

Также разработчики планируют добавить контролирование возможности делиться своим экраном в Rooms, а также и увеличить количество людей,  с которыми Вы сможете поделиться своим экраном - до 50 человек в Messenger Rooms. С помощью этого создатель беседы сможет определить, следует ли ограничить возможность общего доступа к экрану только для себя или сделать эту функцию доступной для всех участников во время разговора.

Превосходит все аналоги: ИИ от Facebook научили различать до пяти разных голосов в одном разговоре

Совместное использование экрана теперь доступно по всему миру в последних версиях приложений Messenger для Android и iOS, настольных приложений и в Интернете.

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Все по теме:

Facebook, Технологии, Приложение, Обновление, Техно, Facebook Messenger.

Автор:

Телеграф
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