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Microsoft официально прекращает производство Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition
Microsoft прекратила производство консоли Xbox One X: ждем Xbox Series X

Microsoft официально прекращает производство Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition

Microsoft официально прекращает производство Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition
15:44 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
В преддверии выпуска Xbox Series X компания Microsoft сделала заявление о прекращении производства некоторых игровых консолей.

Итак, Microsoft решила "похоронить" консоль Xbox One X, которая дебютировала в ноябре 2017 года, а также Xbox One S All-Digital Edition без дисковода, которую представили в прошлом году. Поэтому если вы запланировали покупку одной из этих моделей - стоит поспешить, ведь в ближайшее время магазины будут распродавать оставшиеся запасы.

"Поскольку мы приближаемся к будущему с Xbox Series X, мы делаем естественный шаг по прекращению производства на Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition. Геймеры могут обратиться к местным розничным продавцам за дополнительной информацией о доступности оборудования для Xbox One", - отметил представитель Microsoft.

При этом производство Xbox One S продолжается.

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Напомним, Xbox Series X должна выйти позже в этом году. Также ожидается более дешевая и менее мощная модель под кодовым именем Lockhart.

Как сообщалось ранее, корпорация Microsoft похвасталась армией разработчиков, которые делают игры для нового поколения Xbox Series X.

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Все по теме:

Microsoft, Xbox One X, Xbox Series X, Xbox One S All-Digital Edition.

Автор:

Телеграф
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