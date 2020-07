Впервые: в сети вживую показали контроллер PlayStation 5 (Видео)

Журналист и организатор "Summer Game Fest" Джефф Кили выпустил тизер грядущего онлайн-шоу, которое посвящено контроллеру DualSense. В ролике Кили показал геймпад вживую, позволив оценить размеры и реальный внешний вид.

Ранее контроллер побывал в руках вице-президента по маркетингу Bethesda Пита Хайнса, который расхваливал DualSense за его виброотдачу.

Напомним, что контроллер также получил микрофон, USB-C-порт для зарядки, обновленную эргономику и лишился кнопки Share, которую заменили на клавишу Create.

This is the #PlayStation5 DualSense Controller. Tomorrow at Noon ET / 9 am PT, it's time to go hands on. Can't wait to tell you about my experience. https://t.co/Hp7WuLrjXk #SummerGameFest pic.twitter.com/hvxTouNrc1

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) July 16, 2020