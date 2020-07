Сегодня состоялся релиз "Ghost of Tsushima" на PS4

Об этом сообщил пользователь Twitter под ником Wario64.

Тема представляет собой изображение осеннего леса с опадающей листвой. В отдалении можно заметить главного героя Дзина, у которого развевается плащ. Аналогичную тему Sony раздавала зимой.

Сколько продлится акция, не уточняется.

Free Ghost of Tsushima theme for PSN (unlimited use codes, seems to be the same theme from late last year)

Americas: 5NEC-F9N4-75M8

Europe/AU/NZ/Russia/Middle East/Africa/India: 8T2T-CRNJ-FM72

Japan: N4TK-59NH-2LH3

Korea: EM56-NTNC-EHX8

Asia: DHLN-HANF-F6LH pic.twitter.com/AQTOr2z0Vd

— Wario64 (@Wario64) July 15, 2020