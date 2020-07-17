Сегодня состоялся релиз "Ghost of Tsushima" на PS4

Пользователи PlayStation 4 могут получить бесплатную динамическую тему, выполненную по мотивам игры "Ghost of Tsushima". Только для этого нужно ввести специальный код в PSN.

Об этом сообщил пользователь Twitter под ником Wario64.

Тема представляет собой изображение осеннего леса с опадающей листвой. В отдалении можно заметить главного героя Дзина, у которого развевается плащ. Аналогичную тему Sony раздавала зимой.

Сколько продлится акция, не уточняется.

Free Ghost of Tsushima theme for PSN (unlimited use codes, seems to be the same theme from late last year) Americas: 5NEC-F9N4-75M8

Europe/AU/NZ/Russia/Middle East/Africa/India: 8T2T-CRNJ-FM72

Japan: N4TK-59NH-2LH3

Korea: EM56-NTNC-EHX8

Asia: DHLN-HANF-F6LH pic.twitter.com/AQTOr2z0Vd — Wario64 (@Wario64) July 15, 2020

Для бесплатного получения темы необходимо ввести код в магазине, а затем выбрать в соответствующем меню.

Северная и Южная Америка: 5NEC-F9N4-75M8 .

Европа, Австралия, Новая Зеландия, Россия, Ближний Восток, Африка, Индия: 8T2T-CRNJ-FM72 .

Япония: N4TK-59NH-2LH3 .

Корея: EM56-NTNC-EHX8 .

Остальная Азия: DHLN-HANF-F6LH.

Ghost of Tsushima - это самурайская компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром. Издателем игры выступила Sony Interactive Entertainment.

Выход игры первоначально был намечен на 26 июня 2020 года, однако позже был перенесён на 17 июля того же года.