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Сегодня состоялся релиз "Ghost of Tsushima" на PS4

Сегодня состоялся релиз "Ghost of Tsushima" на PS4
Обновлено 17:49 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Пользователи PlayStation 4 могут получить бесплатную динамическую тему, выполненную по мотивам игры "Ghost of Tsushima". Только для этого нужно ввести специальный код в PSN.

Об этом сообщил пользователь Twitter под ником Wario64.

Тема представляет собой изображение осеннего леса с опадающей листвой. В отдалении можно заметить главного героя Дзина, у которого развевается плащ. Аналогичную тему Sony раздавала зимой.

Сколько продлится акция, не уточняется.

Для бесплатного получения темы необходимо ввести код в магазине, а затем выбрать в соответствующем меню.

  • Северная и Южная Америка: 5NEC-F9N4-75M8.

  • Европа, Австралия, Новая Зеландия, Россия, Ближний Восток, Африка, Индия: 8T2T-CRNJ-FM72.

  • Япония: N4TK-59NH-2LH3.

  • Корея: EM56-NTNC-EHX8.

  • Остальная Азия: DHLN-HANF-F6LH.

Все до мельчайших деталей: представлен трейлер "DIRT 5" (Видео)

Ghost of Tsushima - это самурайская компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром. Издателем игры выступила Sony Interactive Entertainment.

Выход игры первоначально был намечен на 26 июня 2020 года, однако позже был перенесён на 17 июля того же года.

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Все по теме:

Sony, Игра, PlayStation 4, Ghost of Tsushima.

Автор:

Телеграф
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