Универсальный инфракрасный адаптер-пульт управления Baseus для смартфона

Компания Baseus продает на AliExpress мини-пульт, который поможет управлять всей домашней техникой.

Если в вашем доме или в офисе много техники с пультами, которые постоянно где-то теряются, тогда этот материал для вас.

Как это работает

Данный пульт дистанционного управления очень просто подключается к смартфону через разъем USB-С. Стоит отметить, что заранее на смартфон только потребуется скачать приложение ZaZa Remote, через которое непосредственно и происходит управление. После этого нужно просто направить адаптер к нужной технике, а дальше уже установить необходимые настройки.

Универсальный инфракрасный адаптер-пульт работает с телевизорами, кондиционерами и т. д. Действующие расстояние действия — до 10 метров. Однако есть единственное неудобство — разъем на смартфоне расположен внизу, поэтому гаджет придется при использовании переворачивать.

Также известно, что адаптер сделан из алюминия, есть еще силиконовый чехол. Новое устройство является очень маленьким и компактным, и его очень легко потерять.