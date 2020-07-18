Как у Nokia 3250: Vivo запатентировала смартфон с необычным дисплеем (Фото)

Патентная документация на смартфон с необычной конструкцией появилась в базе данных Государственного управления по делам интеллектуальной собственности Китая (China’s National Intellectual Property Administration, CNIPA).
Внешне это обычный смартфон с безрамочным дисплеем, но на самом деле его нижняя умеет вращаться на 180 градусов. Только если у Nokia 3250 это был обычный блок корпуса с камерой плеером и клавиатурой, то здесь это часть дисплея. На нее можно выводить виртуальную клавиатуру или другую полезную информацию.
Кроме того, на изображениях можно рассмотреть разъем USB Type-C, тройную основную камеру и фронталку в продолговатом вырезе по центру.
Пока это всего лишь патент, поэтому непонятно, воплотит ли Vivo эту идею в жизнь.
Как сообщалось ранее, компания Vivo недавно презентовала линейку смартфонов X50. В новую линейку вошли модели Vivo X50, Vivo X50 Pro и Vivo X50 Pro+, которые похожи внешне и по характеристикам, но имеют несколько важных отличий.