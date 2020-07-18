Как у Nokia 3250: Vivo запатентировала смартфон с необычным дисплеем (Фото)

Помните легендарную Nokia 3250, о которой в свое время мечтали многие? Так вот, компания Vivo, похоже, задумала похожий гаджет, но на современный манер.

Патентная документация на смартфон с необычной конструкцией появилась в базе данных Государственного управления по делам интеллектуальной собственности Китая (China’s National Intellectual Property Administration, CNIPA).

Внешне это обычный смартфон с безрамочным дисплеем, но на самом деле его нижняя умеет вращаться на 180 градусов. Только если у Nokia 3250 это был обычный блок корпуса с камерой плеером и клавиатурой, то здесь это часть дисплея. На нее можно выводить виртуальную клавиатуру или другую полезную информацию.

Кроме того, на изображениях можно рассмотреть разъем USB Type-C, тройную основную камеру и фронталку в продолговатом вырезе по центру.

Пока это всего лишь патент, поэтому непонятно, воплотит ли Vivo эту идею в жизнь.

Как сообщалось ранее, компания Vivo недавно презентовала линейку смартфонов X50. В новую линейку вошли модели Vivo X50, Vivo X50 Pro и Vivo X50 Pro+, которые похожи внешне и по характеристикам, но имеют несколько важных отличий.