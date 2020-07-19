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Huawei Mate 40 может получить чип MediaTek вместо Kirin 1020

Huawei Mate 40 может получить чип MediaTek вместо Kirin 1020
Обновлено 17:10 Сегодня Телеграф
Компания Samsung уже долгое время выпускает по несколько версий своих флагманов: с процессорами Exynos и Qualcomm для разных рынков. Скоро этому примеру может последовать и компания Huawei.

Причиной этого стали санкции США, из-за которых и американские компании, и иностранные партнеры, которые используют в работе американские технологии, не могут сотрудничать с корпорацией Huawei без специальной лицензии от американского правительства.

Во флагманах Huawei Mate 40 должны использоваться фирменные процессоры Kirin 1020, производством которых занимается тайваньская компания (TSMC). С 15 мая из-за санкций она прекратила прием новых заказов от Huawei и теперь выполняет уже принятые заказы. По слухам, китайская компания успела заказать 8 миллионов чипов Kirin 1020, а продажи новых флагманов, по слухам, перевалят за 10 миллионов.

Заказать дополнительную партию Kirin 1020 у TSMC компания не может, поэтому ей придётся использовать другой процессор.

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Вариантов для этого немного. Если у TSMC дозаказать нельзя, то остаются Samsung, Qualcomm и MediaTek. Qualcomm, кстати, собирается подать заявку на лицензию, но даже если ее выдадут - Snapdragon, скорее всего, появятся только в смартфонах Mate 50 и P50 в 2021 году.

Если выбирать между Samsung и MediaTek, то Huawei, скорее всего, выберет MediaTek. По слухам, Huawei Mate 40 с процессорами Kirin будут продаваться только в Китае, а на международный рынок флагманы выйдут с чипами MediaTek.

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Huawei, MediaTek, Kirin, Huawei Mate 40.

Автор:

Телеграф
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