Раскрыта дата анонса флагманского чипа Snapdragon 875G от Qualcomm

В популярной в Китае социальной сети Weibo появилось изображение с графиком выхода новых процессоров компании Qualcomm.

Итак, если информация достоверная, то преемник Qualcomm Snapdragon 865/865+ получит название Snapdragon 875G. Его планируют показать в первом квартале 2021 года.

Он будет построен по 5-нанометровому техпроцессу Samsung EUV и, по слухам, получит ценник на $100 выше, чем у актуальной версии. В это же время ещё должны анонсировать SoC для бюджетных смартфонов Snapdragon 435G.

Ближе ко второму кварталу 2021 года состоится презентация бюджетной версии Snapdragon 735G. Кстати, этот процессор также будет построен по 5-нанометровому техпроцессу Samsung.

Напомним, что недавно компания Qualcomm анонсировала обновленную версию своего флагманского процессора Snapdragon 865 под названием Snapdragon 865 Plus.