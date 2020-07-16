Скачать
Четверг, 16.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Верховная Рада проголосовала за нового вице-премьера по промышленности
Верховная Рада проголосовала за нового вице-премьера по промышленности
Украину поделят на четыре карантинные зоны: что изменится
Украину поделят на четыре карантинные зоны: что изменится
Матч за Лигу чемпионов: Динамо - Заря LIVE (Видео)
Матч за Лигу чемпионов: Динамо - Заря LIVE (Видео)
Канье Уэст официально подал заявку на участие в президентских выборах США
Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

Раскрыта дата анонса флагманского чипа Snapdragon 875G от Qualcomm

Раскрыта дата анонса флагманского чипа Snapdragon 875G от Qualcomm
19:37 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
В популярной в Китае социальной сети Weibo появилось изображение с графиком выхода новых процессоров компании Qualcomm.

Итак, если информация достоверная, то преемник Qualcomm Snapdragon 865/865+ получит название Snapdragon 875G. Его планируют показать в первом квартале 2021 года.

Он будет построен по 5-нанометровому техпроцессу Samsung EUV и, по слухам, получит ценник на $100 выше, чем у актуальной версии. В это же время ещё должны анонсировать SoC для бюджетных смартфонов Snapdragon 435G.

Ближе ко второму кварталу 2021 года состоится презентация бюджетной версии Snapdragon 735G. Кстати, этот процессор также будет построен по 5-нанометровому техпроцессу Samsung.

Snapdragon 875G

Realme представила 125-Вт зарядку UltraDART

Напомним, что недавно компания Qualcomm анонсировала обновленную версию своего флагманского процессора Snapdragon 865 под названием Snapdragon 865 Plus.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Qualcomm, Анонс, Дата, Snapdragon 875G.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пьяное ДТП с Михаилом Ефремовым: родственники погибшего требуют баснословную сумму
02 16 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 Проблемы дочерей: признаки того, что вас воспитала нелюбящая мать
04 Кто такой Кирилл Шевченко: биография и интересные факты
05 Украину поделят на четыре карантинные зоны: что изменится
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У побережья Одессы с танкера Delfi снова вытекают нефтепродукты
В Одессе с танкера Delfi снова вытекают нефтепродукты
Еще одна туристическая страна отменила карантин для украинских туристов
Еще одна страна отменила карантин для украинских туристов
Минздрав запретил работать ресторанам и ночным клубам после 23:00
Ресторанам и ночным клубам запретили работать после 23:00
Раскрыта дата анонса флагманского чипа Snapdragon 875G от Qualcomm
Раскрыта дата анонса флагманского чипа Snapdragon 875G от Qualcomm
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь