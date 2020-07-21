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Готовятся к апокалипсису: GitHub упрятал в вечной мерзлоте 21 ТБ данных

Готовятся к апокалипсису: GitHub упрятал в вечной мерзлоте 21 ТБ данных
Обновлено 05:34 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот
Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub перенес 21 терабайт данных в арктическое хранилище. Сотрудники проекта убеждены, что это позволит будущим поколениям восстановить часть данных после возможного апокалипсиса.

GitHub в прошлом году уже объявлял о намерении перенести все программное обеспечение с открытым исходным кодом в хранилище в Арктике. Теперь же сервис воплотил свои обещания в жизнь. Директор по стратегическим программам Джулия Меткалф сообщила, что будущие поколения смогут получить к ним доступ, если в ближайшую тысячу лет случится конец света. 

Сервис на пару с компанией Piql записали 21 террабайт данных на 186 катушек piqlFilm. Это цифровая светочувствительная пленка, которую способен считать компьютер или человек с увеличительным стеклом. Изначально компания планировала сделать это в феврале этого года, но пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. 

Коллекция данных теперь хранится в вечной мерзлоте, в камере бывшей угольной шахты на глубине ста метров. Сотрудникам, участвовавшим в этой операции, дали специальный бейджик, который будет виден в профиле разработчика.   

Компания Piql также добавила к архиву специальную инструкцию, позволяющую обнаружить местонахождения каждого проекта и дает объяснения о том, как правильно декодировать данные. 

Каждая из этих катушек имеет копию руководства по кодовому хранилищу GitHub, переведенную на пять языков мира. Одна из них содержит сведения о технической истории, а также о культурной ценности содержимого. 

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В архиве также имеются детальные сведения об основах современной информатики, вычислений и азах разработки програмного обеспечения с открытым кодом. 

В компаниях убеждены, что это даст будущим поколениям представление о том, каковым был современный мир и поможет воссоздать компьютеры и технологии.

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Арктика, GitHub, Piql.

Автор:

Телеграф
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