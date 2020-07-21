Готовятся к апокалипсису: GitHub упрятал в вечной мерзлоте 21 ТБ данных

Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub перенес 21 терабайт данных в арктическое хранилище. Сотрудники проекта убеждены, что это позволит будущим поколениям восстановить часть данных после возможного апокалипсиса.

GitHub в прошлом году уже объявлял о намерении перенести все программное обеспечение с открытым исходным кодом в хранилище в Арктике. Теперь же сервис воплотил свои обещания в жизнь. Директор по стратегическим программам Джулия Меткалф сообщила, что будущие поколения смогут получить к ним доступ, если в ближайшую тысячу лет случится конец света.

Сервис на пару с компанией Piql записали 21 террабайт данных на 186 катушек piqlFilm. Это цифровая светочувствительная пленка, которую способен считать компьютер или человек с увеличительным стеклом. Изначально компания планировала сделать это в феврале этого года, но пандемия COVID-19 внесла свои коррективы.

Коллекция данных теперь хранится в вечной мерзлоте, в камере бывшей угольной шахты на глубине ста метров. Сотрудникам, участвовавшим в этой операции, дали специальный бейджик, который будет виден в профиле разработчика.

Компания Piql также добавила к архиву специальную инструкцию, позволяющую обнаружить местонахождения каждого проекта и дает объяснения о том, как правильно декодировать данные.

Каждая из этих катушек имеет копию руководства по кодовому хранилищу GitHub, переведенную на пять языков мира. Одна из них содержит сведения о технической истории, а также о культурной ценности содержимого.

В архиве также имеются детальные сведения об основах современной информатики, вычислений и азах разработки програмного обеспечения с открытым кодом.

В компаниях убеждены, что это даст будущим поколениям представление о том, каковым был современный мир и поможет воссоздать компьютеры и технологии.