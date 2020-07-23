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Почти четыре миллиарда человек: более половины населения мира пользуются соцсетями

Почти четыре миллиарда человек: более половины населения мира пользуются соцсетями
Обновлено 02:13 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
Более половины всех жителей Земли (51%) пользуются социальными сетями. По состоянию на июль 2020 года их аудитория достигла 3,96 миллиарда человек. Об этом говорится в отчете We Are Social и Hootsuite.

Лишь за последний год аудитория соцсетей увеличилась на 10,5%. За день регистрируется по миллиону новых пользователей, что примерно равняется одному новому аккаунту раз в 12 секунд. 

Данные GlobalWebIndex за первый квартал этого года свидетельствуют о том, что в среднем на одного пользователя сети приходится 8,8 аккаунтов на различных платформах. 

Также отмечается, что за год количество пользователей сети Интернет возросло на 8,2% (т.е. на 346 миллионов человек), число новых пользователей мобильных телефонов выросло на 2,4% (или на 121 миллион человек).

Гендерные показатели аудитории сильно отличаются в зависимости от региона мира. В Северной Америке женщины составляют 55% от всех пользователей социальных сетей, в то время как этот показатель в Южной Азии находится всего лишь на отметке в 25%. 

В месяц, предшествовавший опросу, 99% всех пользователей Интернета использовали соцсети или мессенджеры, в среднем на них тратилось 2 часа и 22 минуты. 

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Отмечается, что 40% аудитории используют социальные сети в рабочих целях.  

Самой популярной платформой остается Facebook с 2,6 млрд пользователей в месяц, второе и третье места делят YouTube с WhatsApp (2 млрд).

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Интернет, Социальные сети.

Автор:

Телеграф
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