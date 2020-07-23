Facebook без "Лайков": соцсеть тестирует новый дизайн страниц (Фото)

Разработчики популярной социальной сети Facebook тестируют новый дизайн страниц, а также упрощенную систему управления страницами.

Как сообщает портал TechCrunch, новые функции сначала тестировало небольшое количество пользователей, а теперь новый дизайн распространили на большую группу страниц. Среди общественных деятелей, участвующих в испытании интерфейса, - актеры, авторы, создатели, а также небольшое количество медиа.

Новый интерфейс призван упростить вид страницы и сгруппировать ключевую информацию, например описание страницы и публикации.

Кнопка "Нравится" и количество лайков вообще отсутствуют, зато отражается опция "Следить" и число подписчиков.

Владельцы страниц смогут лучше общаться с подписчиками, просматривая их новостную ленту, а также быстро переключаться между своим личным профилем Facebook и другими страницами, которыми они интересуются.

Обновленный дизайн и набор функций предназначены для того, чтобы сделать использование страниц менее сложным процессом. Такие нововведения позволят пользователям лучше проводить время в приложении, особенно тем, кто сейчас находится на самоизоляции.

Пока проводятся тестирование, компания Facebook не может назвать точную дату обновления для смартфонов.