Microsoft выпустила обновление Windows 10, отложенное из-за коронавируса

Это первое не связанное с безопасностью обновление ОС, выпущенное после нескольких недель из-за пандемии коронавируса.

Из-за COVID-19 компания Microsoft перестала предоставлять подобные накопительные обновления. Решение о временной приостановке выпуска обновлений для всех поддерживаемых версий Windows, включая серверные, было принято Microsoft еще в марте. На сегодняшний день все-таки было принято решение восстановить их выпуск.

Сообщается, что новое обновление имеет номер KB4559004. Оно специализируется для Windows 10 версий 1909 (ноябрьское 2019 года), 1903 и 1809. Данный апдейт приносит массу исправлений и доработок.

Новое обновление устранило проблемы, которые приводили Excel и "Проводник" в нерабочее состояние, таким образом не давая системе распознавать камеру Windows Hello, а еще подключаться к сети с помощью модемов LTE.

Напомним, Microsoft обнародовала квартальный финансовый отчет. В нем отмечается, что компания компания превзошла прогнозы аналитиков, как по продажам, так и по выручке.