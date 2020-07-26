Компания Huawei выпустит детские смарт-часы Children Watch 4X: подробности

Компания Huawei готовит к выпуску не только фитнес-браслет Talkband B6, но еще и детские "умные" часы Children Watch 4X.
Что известно
В первую очередь, заметны две камеры, причем вторая повернута на 90 градусов. Похоже, первую можно будет использовать для видеозвонков, а вторая покажет окружающую обстановку, если ребенок заблудился или попал в опасность.
На правом торце разместили две кнопки — Home и Fun. На другой стороне есть слот для SIM-карты. На самом ремешке видна маркировка 5АТМ, которая указывает на водонепроницаемость часов.
На экране отображается время, дата, количество пройденных шагов, уровень заряда батареи и т. д.
По инсайдерской информации, часы Children Watch 4X представят 30 июля вместе с браслетом Talkband B6.