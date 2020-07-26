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Компания Huawei выпустит детские смарт-часы Children Watch 4X: подробности

Компания Huawei выпустит детские смарт-часы Children Watch 4X: подробности
Обновлено 22:49 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
В сети появилось изображение часов в белой расцветке, благодаря которому известны некоторые характеристики гаджета.

Компания Huawei готовит к выпуску не только фитнес-браслет Talkband B6, но еще и детские "умные" часы Children Watch 4X.

Что известно

В первую очередь, заметны две камеры, причем вторая повернута на 90 градусов. Похоже, первую можно будет использовать для видеозвонков, а вторая покажет окружающую обстановку, если ребенок заблудился или попал в опасность.

Children Watch 4X

На правом торце разместили две кнопки — Home и Fun. На другой стороне есть слот для SIM-карты. На самом ремешке видна маркировка 5АТМ, которая указывает на водонепроницаемость часов.

Появились первые изображения умных часов Nubia с изогнутым экраном

На экране отображается время, дата, количество пройденных шагов, уровень заряда батареи и т. д.

По инсайдерской информации, часы Children Watch 4X представят 30 июля вместе с браслетом Talkband B6.

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Все по теме:

Huawei, Технологии, Техно, Children Watch 4X.

Автор:

Телеграф
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