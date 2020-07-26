Появились первые изображения умных часов Nubia с изогнутым экраном

Опубликовано несколько изображений, которые позволяют оценить устройства. Также появились сведения о некоторых характеристиках новых умных часов.

Компания Nubia готовит к выпуску сразу два разных продукта.

Сообщается, что первым станет игровой смартфон Nubia Red Magic 5S, а вторым окажутся новые умные часы под названием Nubia Watch.

Отмечается, что часы получат корпус, выполненный из алюминиевого сплава и нержавеющей стали 316L. Также устройство получит изогнутой OLED-дисплей, а справа на корпусе будет находиться аналог "цифровой короны" Apple Watch.

Стоит отметить, что более подробная информация должна появиться в ближайшее время. Официальный анонс ожидается 28 июля.

Напомним, немецкий инсайдер Роланд Куаднт (Roland Quandt) продолжает раскрывать подробности о грядущих новинках компании Samsung.