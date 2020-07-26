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Появились первые изображения умных часов Nubia с изогнутым экраном

Появились первые изображения умных часов Nubia с изогнутым экраном
Обновлено 18:11 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Опубликовано несколько изображений, которые позволяют оценить устройства. Также появились сведения о некоторых характеристиках новых умных часов.

Компания Nubia готовит к выпуску сразу два разных продукта.

Сообщается, что первым станет игровой смартфон Nubia Red Magic 5S, а вторым окажутся новые умные часы под названием Nubia Watch.

Отмечается, что часы получат корпус, выполненный из алюминиевого сплава и нержавеющей стали 316L. Также устройство получит изогнутой OLED-дисплей, а справа на корпусе будет находиться аналог "цифровой короны" Apple Watch.  

Nubia Watch

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Стоит отметить, что более подробная информация должна появиться в ближайшее время. Официальный анонс ожидается 28 июля.

Напомним, немецкий инсайдер Роланд Куаднт (Roland Quandt) продолжает раскрывать подробности о грядущих новинках компании Samsung.

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Все по теме:

Технологии, Умные часы, Техно, Nubia.

Автор:

Телеграф
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