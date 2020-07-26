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Xiaomi готовит к выходу новую электронную книгу Mi Ebook Reader

Xiaomi готовит к выходу новую электронную книгу Mi Ebook Reader
12:56 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Компания Xiaomi готовит к анонсу новую электронную книгу под названием Mi Ebook Reader.

Новое устройство появилось в базе данных сертификационного ведомства Bluetooth Special Interest Group с кодовым обозначением XMDKDZS02MA.

К сожалению, никаких характеристик на сайте нет, отмечается лишь поддержка Bluetooth 5.0.

Сертификация говорит о том, что электронная книга уже готова к выходу, поэтому официальный анонс, скорее всего, не за горами.

Xiaomi Mi Ebook Reader

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Напомним, в ноябре прошлого года Xiaomi представила электронную книгу Mi Reader (на фото) с 6-дюймовым E-ink экраном, процессором Allwinner, 1 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ и аккумулятором на 1800 мАч. Ее оценили в $85.

Как сообщалось ранее, компания Xiaomi презентовала крупное обновление MIUI для телевизоров Mi TV.

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Все по теме:

Электронная книга, Xiaomi, Xiaomi Mi Ebook Reader.

Автор:

Телеграф
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