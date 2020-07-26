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Xiaomi презентовала крупное обновление MIUI для телевизоров Mi TV (Фото)

Xiaomi презентовала крупное обновление MIUI для телевизоров Mi TV (Фото)
Обновлено 08:47 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Производитель Xiaomi выпустил крупное обновление фирменной прошивки MIUI for TV 3.0 для телевизоров Mi TV, которая основана на Android TV.

Одно из интересных нововведений - возможность превратить смартфон Xiaomi в пульт для телевизора, геймпад и микрофон для караоке.

Кроме того, можно выводить картинку с телевизора на экран смартфона и удаленно устанавливать приложения, то есть загружая их на смартфон, прежде чем перенести на телевизор.

Также изменили пользовательский интерфейс. Акцент сделан на персональных рекомендациях на основе предпочтений пользователя и истории просмотров, то есть на домашней странице будет отображаться контент, который больше подходит конкретному пользователю.

MIUI for TV 3.0

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Есть и минималистский режим для тех, кто предпочитает более простой интерфейс. Кроме того, добавили новые анимации.

Xiaomi

Похоже, прошивка MIUI for TV 3.0 пока ориентирована только на китайский рынок. Решит ли Xiaomi развернуть ее и в других странах - пока непонятно.

Как сообщалось ранее, прошлогодний смартфон Xiaomi Mi 9 SE начал получать стабильную версию оболочки MIUI 12.

Также, смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8T вскоре получат стабильную версию MIUI 12.

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Все по теме:

Обновление, Xiaomi, MIUI, Mi TV, MIUI for TV 3.0.

Автор:

Телеграф
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