Microsoft автоматически обновит старые версии Windows у пользователей

Microsoft принудительно обновит старые версии Windows на компьютерах пользователей.

Как сообщает ZDNet, пользователи получат обновление Windows 10 May 2020 (версия 2004).

"Это означает, что апдейт начнет приходить пользователям старых версий операционной системы автоматически. Какие именно версии попали в список, неизвестно. Но сообщается, что среди них те, что скоро перестанут получать обновления безопасности. В частности, это касается версии 1809", - говорится в сообщении.

Владельцы версий ПО 1903 и 1909 могут вручную искать обновления в Центре обновлений Windows.

Напомним, версия 2004 вышла не совсем благополучной. Пользователи жаловались на сбои при подключении более чем к одному устройству Bluetooth, проблемы с драйверами звуковых карт на странные линии на экране и другие проблемы.

Как сообщалось ранее, Microsoft выпустила обновление Windows 10, отложенное из-за коронавируса.

Также, 22 июля компания Microsoft обнародовала квартальный финансовый отчет. В нем отмечается, что компания компания превзошла прогнозы аналитиков, как по продажам, так и по выручке.