Microsoft автоматически обновит старые версии Windows у пользователей

Как сообщает ZDNet, пользователи получат обновление Windows 10 May 2020 (версия 2004).
"Это означает, что апдейт начнет приходить пользователям старых версий операционной системы автоматически. Какие именно версии попали в список, неизвестно. Но сообщается, что среди них те, что скоро перестанут получать обновления безопасности. В частности, это касается версии 1809", - говорится в сообщении.
Владельцы версий ПО 1903 и 1909 могут вручную искать обновления в Центре обновлений Windows.
Напомним, версия 2004 вышла не совсем благополучной. Пользователи жаловались на сбои при подключении более чем к одному устройству Bluetooth, проблемы с драйверами звуковых карт на странные линии на экране и другие проблемы.
Как сообщалось ранее, Microsoft выпустила обновление Windows 10, отложенное из-за коронавируса.
Также, 22 июля компания Microsoft обнародовала квартальный финансовый отчет. В нем отмечается, что компания компания превзошла прогнозы аналитиков, как по продажам, так и по выручке.