"Апгрейд" Black Shark 3: названа дата презентации нового смартфона от Xiaomi

Xiaomi 31 июля представит игровой смартфон Black Shark 3S с чипом Snapdragon 865 Plus.

Компания Xiaomi определилась с датой презентации нового игрового смартфона Black Shark 3S.

Об этом говорится в постере производителя.

Отмечается, что презентация состоится 31 июля в Китае в 15:00 по-местному времени (в 10:00 по Киеву)

Чего ждать от новинки?

Смартфон Xiaomi Black Shark 3S станет "апгрейднутой" версией обычного Black Shark 3. Он будет конкурировать с ASUS ROG Phone 3, Lenovo Legion, а также Nubia Red Magic 5S.

Гаджет будет работать на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Чип может похвастаться разогнанной до 3 ГГц тактовой частотой ядер, ускоренным на 10% графическим SoC, а также поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

Также смартфону приписывают обновленный AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, а также ценник в районе 500-650 долларов США.